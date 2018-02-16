В Жлобинском районе 23-летний парень попал под пассажирский поезд
- 16 февраля 2018, 11:14
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Места: Жлобин (1023)
Метки: Происшествия (11697), Область (5127)
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