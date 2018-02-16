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В Жлобинском районе 23-летний парень попал под пассажирский поезд

  • 16 февраля 2018, 11:14
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Трагедия случилась 13 февраля примерно в 22.30.

Неработающий житель Рогачевского района шел вдоль путей в районе перегона Жлобин-Северный — Лукское в направлении Могилева. Как раз в это время из Киева в Санкт-Петербург следовал пассажирский состав. На звуковые сигналы молодой человек никак не реагировал и продолжал идти в попутном направлении у края рельса. В результате наезда локомотива парень получил тяжелые травмы и без сознания был доставлен в больницу.

В настоящее время проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, употреблял ли гражданин накануне алкоголь. Как сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич, сначала года это первый случай травмирования на железной дороге. В прошлом году за аналогичный период случилось три инцидента.


Виктория Кашпур, Гомельская правда
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Места: Жлобин (1023)

Метки: Происшествия (11697), Область (5127)

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