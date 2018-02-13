В Жлобинском районе муж два года регулярно избивал жену. Она покрывала его, стараясь сохранить образ благополучной семьи. А летом 2017 года агрессор снова набросился на женщину с кулаками и поколотил беременную жену до смерти. Об этом в эфире Альфа Радио рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

История началась в 2015 году, когда 33-летний мужчина во время ссоры в первый раз избил жену. Дважды — в мае и июне — она из-за его нападений попадала в больницу. В первый раз жена заверила, что упала на лестнице в своем подъезде и ударилась лицом о ступени. Во второй раз сказала, что пришла домой нетрезвая, поругалась с мужем, тот ее толкнул. А она ударилась лицом о дверь. В милицию женщина не обращалась, не хотела привлекать мужа к ответственности, и дела об административном правонарушении были прекращены.

— Мужчина состоял на учете в наркологическом диспансере, у него была зависимость от алкоголя. Согласно заключению психиатра, он нуждался в применении принудительных мер безопасности и лечения. Агрессора не раз привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. Но жена все равно оправдывала его. На уговоры матери и подруги развестись отвечала, что любит мужа и знала, кого выбирала. Поведение женщины породило у него чувство вседозволенности и безнаказанности, — уверена Юлия Гончарова.

В декабре 2015 года мужа осудили за то, что в ссоре он снова поколотил жену и даже разбил о ее голову стеклянную бутылку. В этот раз женщина снова пыталась укрыть мужа от наказания, приуменьшала его роль в совершении преступления, а на суде заявила, что претензий к мужу не имеет. Однако суд Жлобинского района за причинение легкого телесного повреждения, повлекшего кратковременное расстройство здоровья осудил его по статье 153 УК. Агрессор отделался штрафом. Спустя полгода в отношении мужчины возбудили еще одно дело по части 1 статьи 149 УК по факту причинения менее тяжкого телесного повреждения жене. И опять наказали лишь штрафом.

Итогом истории стала трагедия. Вечером 21 июля 2017 года пьяный муж снова разозлился на супругу, которая была на 14 неделе беременности, и избил ее.

— Мужчина умышленно нанес ей руками и неизвестным тупым предметом несколько ударов в область шеи, головы и груди, — уточнила официальный представитель СК. — Женщина умерла на месте происшествия. Ее мужу предъявили обвинение по части 1 и статьи 149 УК (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) и части 3 статьи 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть).

В декабре дело было направлено в суд, приговор еще не вынесен.