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Житель Жлобина заплатил 900 рублей и попал под уголовное дело за то, что забросал снежками бар

  • 09 февраля 2018, 11:51
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Два друга хорошо отдохнули в ночных клубах Жлобина и около 3 часов ночи вызвали такси к местному бару. В ожидании авто один из молодых людей слепил снежок и швырнул его в бар.

На удивление меткий бросок пьяного мужчины разбил короб вывески с названием бара. Молодому человеку развлечение понравилось. Он обошел заведение и «обстрелял» вторую вывеску — разбил лампочки подсветки, после чего сел в такси и уехал.

На утро хозяин бара обнаружил повреждения и обратился в милицию. По записям с камер видеонаблюдения сотрудники РОВД вычислили хулигана. 26-летний не судимый житель Жлобина во всем сознался, обещал возместить ущерб — приблизительно 900 рублей. Однако уголовное дело по факту хулиганства все-таки возбуждено.


Анастасия Макеева, Гомельская правда
СТО 09/02 (12) - 10/02 (11:59):
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Места: Жлобин (1020)

Метки: Криминал (9341), Область (5096)

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