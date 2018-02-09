Житель Жлобина заплатил 900 рублей и попал под уголовное дело за то, что забросал снежками бар

Два друга хорошо отдохнули в ночных клубах Жлобина и около 3 часов ночи вызвали такси к местному бару. В ожидании авто один из молодых людей слепил снежок и швырнул его в бар.

На удивление меткий бросок пьяного мужчины разбил короб вывески с названием бара. Молодому человеку развлечение понравилось. Он обошел заведение и «обстрелял» вторую вывеску — разбил лампочки подсветки, после чего сел в такси и уехал.

На утро хозяин бара обнаружил повреждения и обратился в милицию. По записям с камер видеонаблюдения сотрудники РОВД вычислили хулигана. 26-летний не судимый житель Жлобина во всем сознался, обещал возместить ущерб — приблизительно 900 рублей. Однако уголовное дело по факту хулиганства все-таки возбуждено.