Тривижн 05/02 - 18/02:
МС Маркет 05/02 - 11/02:

В Жлобине водитель не остановился по требованию ГАИ, а позже сопротивлялся милиции

  • 07 февраля 2018, 18:14
  • 1296
  • 0



В ночное время экипаж ГАИ дежурил на улице Шоссейной районного центра. Возле магазина «Иномарочка» сотрудники милиции подали сигнал об сотановке водителю автомобиля «Фольксваген Транспортёр».

Однако последний проигнорировал их требования и увеличил скорость. Госавтоинспекторы настигли его на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Красный Проезд.

При задержании 27-летний мужчина вёл себя крайне агрессивно — пытался убежать в лесной масив, а потом вступил в схватку с милиционерами. Только с помощью специальных средств стражи правопорядка смогли противостоять его действиям, задержать и доставить в РОВД.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы за неповиновение сотрудникам милиции, а также за не остановку транспортного средства по их требованию. На время разбирательства водитель водворён в изолятор временного задержания.


Новы дзень
СТО 07/02 (12) - 08/02 (11:59):
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Жлобин (1019)

Метки: Авто (4945), Криминал (9333), Область (5089)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое