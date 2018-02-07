В Жлобине водитель не остановился по требованию ГАИ, а позже сопротивлялся милиции

В ночное время экипаж ГАИ дежурил на улице Шоссейной районного центра. Возле магазина «Иномарочка» сотрудники милиции подали сигнал об сотановке водителю автомобиля «Фольксваген Транспортёр».

Однако последний проигнорировал их требования и увеличил скорость. Госавтоинспекторы настигли его на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Красный Проезд.

При задержании 27-летний мужчина вёл себя крайне агрессивно — пытался убежать в лесной масив, а потом вступил в схватку с милиционерами. Только с помощью специальных средств стражи правопорядка смогли противостоять его действиям, задержать и доставить в РОВД.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы за неповиновение сотрудникам милиции, а также за не остановку транспортного средства по их требованию. На время разбирательства водитель водворён в изолятор временного задержания.