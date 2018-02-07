Фотофакт: в Жлобине Мерседес с российскими номерами разбился вдребезги о городской автобус

ДТП произошло на остановке общественного транспорта «Сельхозхимия», сообщают подписчики паблика «Добрый Жлобин».

Судя по фото, от российского автомобиля мало что осталось.

Официальной информации об аварии пока нет, однако известно, что водителя госпитализировали с серьезными повреждениями.





В комментариях в соцсетях пользователи пишут, что на этом перекрестке ДТП случаются часто из-за опасного поворота.

«...утром сегодня на переднем приводе вылетел один», — написал житель города Руслан Пинчук.







