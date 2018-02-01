Обвиняемый в педофилии житель Жлобина приговорен к 15 годам лишения свободы

Суд Жлобинского района приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима обвиняемого в педофилии жителя райцентра. Об этом БелТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Жлобина 1982 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе против половой неприкосновенности малолетних.

Мужчина на протяжении двух лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2000-2003 годов рождения. Весь процесс он фиксировал на фото и видео. При обыске у обвиняемого были изъяты оптические диски и накопитель информации, на которых записано более 250 графических и видеоматериалов порнографического характера.

Кроме того, установлено, что он незаконно приобретал, перевозил, носил при себе, хранил дома и в иных местах боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части и компоненты огнестрельного оружия. Некоторые корпусы боеприпасов мужчина выставлял на продажу через интернет-аукционы под видом изделий бытового назначения (вазы, кашпо и др.).

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ч.3 ст.167 (совершение иных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетних), ч.3 ст.343-1 (использование заведомо малолетних для изготовления порнографических материалов с их изображением) УК Беларуси.