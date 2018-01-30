Жлобинчанка забрала в «Евроопте» забытый кошелек. «Находка» обернулась уголовным делом

  • 30 января 2018, 11:05
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11 января девушка в гипермаркете «Евроопт» в 20-м микрорайоне райцентра заметила, что одна из покупательниц забыла в ячейке камеры хранения кошелек.

Искушение оказалось сильнее совести — девушка забрала содержимое ячейки. Выйдя на улицу, она достала из кошелька 240 рублей, а сам кошелек выбросила, сообщает «Новы дзень». Милиция быстро нашла воровку — помогли камеры видеонаблюдения. Теперь в отношении жлобинчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


gomel.today
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Места: Жлобин (1015)

Метки: Криминал (9270), Область (5046)

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