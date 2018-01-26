Разыскивается житель Жлобина, поставивший в игре «КЕНО» 2 рубля и выигрывший 50 000

  • 26 января 2018, 11:53
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Известно, что победная Автоставка была сделана в г. Жлобин, ул. Барташова, киоск 109.

Как сообщили «Сильным новостям» в компании «Спорт-пари», сумма в 50 000 рублей была разыграна 23 января, в тираже № 2922 игры «КЕНО».

Неизвестный гражданин поставил всего 2 рубля, а выиграл 50 000.

Победителя просят обратиться по телефону Горячей линии 143.


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