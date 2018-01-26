Замдиректора Жлобинского мясокомбината обвиняется в получении взяток на 250 рублей за... исполнение ранее заключенных договоров

Следственный комитет завершил расследование потрясающего по своему содержанию уголовного дела о коррупции в Гомельской области.

Как сообщили в СК, в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.430 (получение взятки) обвиняется замгендиректора Жлобинского мясокомбината по коммерческим вопросам. Дальше будет интереснее.

По версии следствия, летом 2017 года, на автозаправке где-то на трассе Минск-Гомель, обвиняемый получил взятку в 100 рублей от представителя некоего минского сельскохозяйственного предприятия.

Очень любопытно, за что же замгендиректора получил такую космическую мзду. «Обвиняемый обещал содействие в выполнении со стороны мясокомбината ранее заключенных договоров, в беспрепятственных поставках мясной продукции», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Тут, с какой стороны ни посмотри, цинизм взяточника налицо, поскольку договоры, вообще-то, положено исполнять и без таких астрономических взяток. Но это только начало истории.

Аппетит, как говорится, приходит во время еды, и ставший на преступную стезю коррумпированный начальник резко повысил свой тариф. Уже в сентябре того же самого года от тех же лиц, за ту же «услугу», он получил взятку уже не в 100 рублей, а, внимание (!), в 150!

Да, так вот. Карающий меч правосудия настиг мздоимца. «С целью возмещения причиненного преступными действиями вреда на автомобиль, гараж и другое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 37 000 рублей», — сообщает Следственный комитет.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.