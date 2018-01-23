35-летнего жителя Жлобина осудили за то, что грозил жене убийством, для убедительности нанося ножевые ранения... себе

35-летний житель Жлобина несколько месяцев находился на заработках в России. Возвратившись домой, узнал, что у жены есть другой мужчина. Да и она это сильно не скрывала. Другой раз не ночевала дома.

Однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманутый супруг решил поставить все точки над «і». На кухне, потребовал у женщины объяснений. Последняя призналась, что полюбила другого и предложила развестись.

Главу семьи её слова привели в ярость. Он ударил неверную ногой, а потом рукой в лицо. Та заплакала и ушла в другую комнату. Мужчина схватил нож и последовал за ней. Демонстрируя холодное оружие, угрожал лишить жизни. Для придания большей уверенности, что исполнит обещания — лезвием ножа нанёс себе несколько порезов в области шеи.

Опасаясь за свою жизнь — супруга обратилась за помощью в милицию. В отношении семейного дебошира районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК Республики Беларусь (угроза убийством). Недавно состоялся суд. Жлобинчанин признан виновным в совершении преступления и приговорен к двум месяцам ареста.

Приговор вступил в силу.