У 36-летнего жителя Жлобина конфисковали боевой автомат Калашникова во время стрельбы — пристреливал на охотничьем полигоне

Реалии белорусской глубинки: жлобинчанин решил пострелять из боевого АКМ-74 боевыми патронами и попался.

Как стало известно «Сильным новостям», мягко говоря, нетипичный для нашего тихого региона случай имел место быть 16-го января. Местный житель 1981 года рождения, вместе с двумя родственниками, приехали на местный полигон, принадлежащий Белорусскому обществу охотников и рыболовов. Такие обычно используются для пристрелки охотничьего оружия.

Только наш герой имел при себе совсем не гладкоствольную двустволку, а вполне себе боевой автомат АКМ-74 с боевыми патронами, а еще — двух родственников. Трое мужчин вполне весело и креативно проводили время. Помешала им нелепая случайность.

Невдалеке проезжали сотрудники милиции, которых привлек нетипичный для охотничьего ружья звук выстрелов и они решили на полигон завернуть. При виде правоохранителей владелец незаконного оружия бросился бежать в лес. Однако потом, поняв, что, хоть и с автоматом, но долго партизанить ему вряд ли удастся, сдался.

Оружие он, как выяснилось, хранил нелегально, а приобрел, с его слов, на территории Российской Федерации. В общем, дело на стрелка завели, ствол конфисковали, а в Жлобинском районе снова безопасно. Будем надеяться.