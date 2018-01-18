«Растраченное повесили на предприятие, а оно — на нас». В Жлобине бывшие работники кинотеатра возмещают зарплату, начисленную коллегам

В Жлобине по решению суда пять бывших работников местного кинотеатра «Родина» выплачивают предприятию деньги, которые они начисляли товарищам по трудовому коллективу.
Средства немалые. Среди должников — пенсионерка и декретница. Как
можно было влезть в долг к «Родине», не положив деньги в свой карман,
пишет СБ.
Пенсионерка Татьяна Халецкая сегодня в очень сложной финансовой
ситуации. Бывшему работодателю — кинотеатру «Родина» — бывший главный
бухгалтер с пенсией в 321 рубль должна 5.100 рублей. Ежемесячно
удерживают 30 процентов пенсионного дохода. В зависимом положении она
оказалась неожиданно:
— Наш кинотеатр хотели реконструировать к «Дажынкам—2013», но сделали
тогда только фасад. Ремонт растянулся на годы. Все говорили: мол,
вот—вот откроемся. Тогдашний директор предприятия «Жлобинкиновидеосеть»
Виктор Билотос отправил многих работников в отпуск с частичным
сохранением заработка. Не хотел увольнять. Более того, юрист заверил,
что так можно. Все это проходило под контролем райисполкома. В итоге —
проверка Минфином. Оказалось, этим работникам нельзя было платить.
Растраченные средства повесили на предприятие, а оно, в свою очередь,
через суд на нас — тех, кто ставил подписи под финансовыми документами.
Понимаете, можно ответить за то, что брал, а мы ж этих денег не брали...
За отчетный период между 2014 и 2016 годами в расчетных квитках суммы
набежали немалые. Возмещать придется только тем, кто подписывал, вторит
пенсионерке декретница Ольга Говор. Она работала в кинотеатре
экономистом. Сейчас растит ребенка. Ответственности было меньше, но
возвращать придется более 1.000 рублей:
— Кинотеатр решил с нас взыскать эти деньги, с тех, кто их не
получал. Мы прошли фактически три суда, два районных и апелляцию в
областном. По закону, получается, виноваты мы, но по справедливости — мы
никого не обидели. Людям надо было кормить свои семьи, и любая копейка
была им в помощь. Неправильно потратили государственные деньги, а что
такое государство — это не люди? Мы же не дачи себе строили, а им на
обед позволяли заработать.
После проверок все расходы легли не на ответственных работников,
оставивших автографы под отчетными документами, а на юридическое лицо —
«Жлобинкиновидеосеть». Никто не искал личной ответственности, пусть,
мол, предприятие возмещает району потраченные впустую средства. Однако
новый директор, не без консультации с местной властью и вышестоящим
руководством, направил проблему в судебное русло. В данной истории
должно быть меньше эмоций и больше ответственности, уверена директор
предприятия «Жлобинкиновидеосеть» Лариса Сыроквашина:
— Сумма задолженности перед районным бюджетом была выставлена
«Жлобинкиновидеосеть» — около 45 тысяч рублей. 19 работников год
трудились в очень интенсивном режиме, чтобы расплатиться за ошибки
предыдущего руководства. Еще раз подчеркиваю: были допущены юридические и
финансовые ошибки. Почему коллектив должен отвечать за противоправные
действия пяти человек? Пусть они это сделали и по незнанию... Поэтому
предприятие обратилось с иском в суд. И суд поддержал наши требования.
Человеческих претензий к этим работникам не было. Они нормальные,
порядочные люди, но есть юридические. В судебном порядке подобные
проблемы решаются во всем цивилизованном мире.
Вот такая интересная ситуация. Кто здесь прав? По суду —
государственная организация «Жлобинкиновидеосеть». Хотело бывшее
руководство поддержать людей — поддержало, теперь отвечает. Будь
кинотеатр частным, отправил бы директор специалистов в частично
оплачиваемый отпуск? Уверен — нет. Частник считает каждую копейку.
Бюджетные же деньги — вроде общие. С другой стороны, наверное,
руководитель опасался возможных претензий сверху: мол, зачем увольняешь,
вот—вот ведь запустим кинотеатр... В итоге судебные проблемы решены, а
долг «Родине» остался.
Кинотеатр «Родина» в Жлобине открылся в 1954 году. 1 июля 2016—го
возобновил свою работу после капитального ремонта. Кинотеатр предлагает
просмотр кино в форматах 3D и 2D на большом экране.
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