«Растраченное повесили на предприятие, а оно — на нас». В Жлобине бывшие работники кинотеатра возмещают зарплату, начисленную коллегам

В Жлобине по решению суда пять бывших работников местного кинотеатра «Родина» выплачивают предприятию деньги, которые они начисляли товарищам по трудовому коллективу.

Средства немалые. Среди должников — пенсионерка и декретница. Как можно было влезть в долг к «Родине», не положив деньги в свой карман, пишет СБ.

Пенсионерка Татьяна Халецкая сегодня в очень сложной финансовой ситуации. Бывшему работодателю — кинотеатру «Родина» — бывший главный бухгалтер с пенсией в 321 рубль должна 5.100 рублей. Ежемесячно удерживают 30 процентов пенсионного дохода. В зависимом положении она оказалась неожиданно:

— Наш кинотеатр хотели реконструировать к «Дажынкам—2013», но сделали тогда только фасад. Ремонт растянулся на годы. Все говорили: мол, вот—вот откроемся. Тогдашний директор предприятия «Жлобинкиновидеосеть» Виктор Билотос отправил многих работников в отпуск с частичным сохранением заработка. Не хотел увольнять. Более того, юрист заверил, что так можно. Все это проходило под контролем райисполкома. В итоге — проверка Минфином. Оказалось, этим работникам нельзя было платить. Растраченные средства повесили на предприятие, а оно, в свою очередь, через суд на нас — тех, кто ставил подписи под финансовыми документами. Понимаете, можно ответить за то, что брал, а мы ж этих денег не брали...

За отчетный период между 2014 и 2016 годами в расчетных квитках суммы набежали немалые. Возмещать придется только тем, кто подписывал, вторит пенсионерке декретница Ольга Говор. Она работала в кинотеатре экономистом. Сейчас растит ребенка. Ответственности было меньше, но возвращать придется более 1.000 рублей:

— Кинотеатр решил с нас взыскать эти деньги, с тех, кто их не получал. Мы прошли фактически три суда, два районных и апелляцию в областном. По закону, получается, виноваты мы, но по справедливости — мы никого не обидели. Людям надо было кормить свои семьи, и любая копейка была им в помощь. Неправильно потратили государственные деньги, а что такое государство — это не люди? Мы же не дачи себе строили, а им на обед позволяли заработать.

После проверок все расходы легли не на ответственных работников, оставивших автографы под отчетными документами, а на юридическое лицо — «Жлобинкиновидеосеть». Никто не искал личной ответственности, пусть, мол, предприятие возмещает району потраченные впустую средства. Однако новый директор, не без консультации с местной властью и вышестоящим руководством, направил проблему в судебное русло. В данной истории должно быть меньше эмоций и больше ответственности, уверена директор предприятия «Жлобинкиновидеосеть» Лариса Сыроквашина:

— Сумма задолженности перед районным бюджетом была выставлена «Жлобинкиновидеосеть» — около 45 тысяч рублей. 19 работников год трудились в очень интенсивном режиме, чтобы расплатиться за ошибки предыдущего руководства. Еще раз подчеркиваю: были допущены юридические и финансовые ошибки. Почему коллектив должен отвечать за противоправные действия пяти человек? Пусть они это сделали и по незнанию... Поэтому предприятие обратилось с иском в суд. И суд поддержал наши требования. Человеческих претензий к этим работникам не было. Они нормальные, порядочные люди, но есть юридические. В судебном порядке подобные проблемы решаются во всем цивилизованном мире.

Вот такая интересная ситуация. Кто здесь прав? По суду — государственная организация «Жлобинкиновидеосеть». Хотело бывшее руководство поддержать людей — поддержало, теперь отвечает. Будь кинотеатр частным, отправил бы директор специалистов в частично оплачиваемый отпуск? Уверен — нет. Частник считает каждую копейку. Бюджетные же деньги — вроде общие. С другой стороны, наверное, руководитель опасался возможных претензий сверху: мол, зачем увольняешь, вот—вот ведь запустим кинотеатр... В итоге судебные проблемы решены, а долг «Родине» остался.

Кинотеатр «Родина» в Жлобине открылся в 1954 году. 1 июля 2016—го возобновил свою работу после капитального ремонта. Кинотеатр предлагает просмотр кино в форматах 3D и 2D на большом экране.