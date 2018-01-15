В Жлобинском районе фельдшер скорой не оказала помощи пьяному и замерзающему мужчине. Он умер, а ее осудили

Судом вынесен приговор в отношении фельдшера скорой Жлобинской центральной районной больницы. Женщину обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медработником, повлекшем по неосторожности смерть пациента.

19 февраля прошлого года бригада скорой приехала на вызов в деревню Марусенька Жлобинского района. Помощь требовалась местному жителю, который без движения лежал на покрытой снегом улице.

— После первоначального осмотра фельдшер при отсутствии объективных данных неправильно установила диагноз и не выявила признаки переохлаждения. Неправильно оценив тяжесть состояния пациента, обвиняемая не измерила температуру его тела, не выполнила глюкометрию и не произвела электрокардиограмму, — рассказали в СК.

Позже, чтобы скрыть свои нарушения, женщина вписала в карту вызова скорой «не соответствующие действительности сведения о поводе к вызову, анамнезе заболевания, об общем состоянии пациента, а также об его отказе от снятия электрокардиограммы, госпитализации и подписи».

Вместо того, чтобы госпитализировать мужчину — к этому были прямые показания, — фельдшер приняла решение отправить его домой. Мужчину положили на носилки и отвезли по месту жительства. Фельдшер порекомендовала знакомому пациента снять с него влажную одежду — и уехала.

Через несколько часов жители деревни повторно вызвали скорую: 62-летний мужчина умер. Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате «общего переохлаждения организма от воздействия чрезвычайно низких температур». В крови умершего обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующей алкогольному опьянению сильной степени.

— По результатам расследования уголовного дела УСК внесено представление в адрес начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома. Оно рассмотрено с личным участием следователя на коллегии управления здравоохранения. В результате четыре работника службы скорой медицинской помощи привлечены к дисциплинарной ответственности, принят ряд мер организационного характера, — рассказали в СК.

Фельдшер вину не признала.

Женщину осудили — в итоге ей назначили наказание в виде 1 года «домашней химии» со штрафом в размере 40 базовых величин, без лишения права заниматься профессиональной деятельностью.