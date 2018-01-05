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В Жлобине на пожаре в доме погиб пенсионер, его мать спас извещатель — фотофакт

  • 05 января 2018, 14:12
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ЧП случилось в шесть утра четвертого января.

Деревянный жилой дом загорелся по улице Карпиловской. Прибыв на место вызова, спасатели встретили на улице хозяйку дома 1927-го года рождения, разбуженную пожарным извещателем.

При тушении пожара в доме было обнаружено тело 66-летнего сына хозяйки. Как сообщает Гомельское ОУМЧС, предполагаемая причина возгорания — неосторожность при курении.


gomel.today
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Места: Жлобин (1008)

Метки: Происшествия (11442)

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