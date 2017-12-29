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БМЗ выпустил корпоративный календарь

  • 29 декабря 2017, 14:54
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Белорусский металлургический завод выпустил корпоративный календарь на 2018 год.

Как обычно, моделями для календаря выступили работницы завода. В отличие от календаря на 2013 год, в этот раз девушкам раздеваться не пришлось.















naviny.by
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