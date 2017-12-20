Мир техники 01/12 - 31/11:
ТРИВИЖН 11/12 - 24/12:

Психанул. Выпивший жлобинчанин поругался по телефону с женой и принялся швырять тротуарной плиткой в машины

  • 20 декабря 2017, 12:59
  • 880
  • 1



В Жлобине после встречи с друзьями пьяный мужчина позвонил жене, которая, видимо, не разделяла страсти супруга к ночным посиделкам. В результате телефонный разговор привел к конфликту и последующему битью припаркованных у дома иномарок: он начал бросать в машины тротуарной плиткой.

Той ночью досталось двум автомобилям: у Mazda 6 было повреждено ветровое стекло, а у Volkswagen Passat — разбито стекло водительской двери, а в салоне лежала тротуарная плитка, сообщил помощник прокурора Жлобинского района Александр Рудник газете «Новы дзень».

Вычислили хулигана по записям видеокамер, расположенных на находящихся поблизости магазинах. Им оказался 28-летний местный житель. Он рассказал, что в тот вечер отдыхал с друзьями в кафе «Лузон» и перебрал спитного. После звонка жене возник конфликт, и, чтобы снять напряжение, мужчина не придумал ничего лучше, как выместить злость на припаркованных автомобилях. Дважды он бросал тротуарную плитку и дважды попадал в «яблочко». После этого с чистой совестью отправился домой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но не дожидаясь приговора, мужчина возместил ущерб хозяевам поврежденных машин. Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к штрафу в сумме 690 рублей.

Приговор вступил в силу.


gomel.today
Вондел 18/12 - 27/12:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Жлобин (1004)

Метки: Авто (4739), Область (4914), Криминал (9057)

Комментарии правила
ТРИВИЖН 18/12 - 24/12:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 19/12 - 20/12:

Самое читаемое