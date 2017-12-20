Психанул. Выпивший жлобинчанин поругался по телефону с женой и принялся швырять тротуарной плиткой в машины

В Жлобине после встречи с друзьями пьяный мужчина позвонил жене, которая, видимо, не разделяла страсти супруга к ночным посиделкам. В результате телефонный разговор привел к конфликту и последующему битью припаркованных у дома иномарок: он начал бросать в машины тротуарной плиткой.

Той ночью досталось двум автомобилям: у Mazda 6 было повреждено ветровое стекло, а у Volkswagen Passat — разбито стекло водительской двери, а в салоне лежала тротуарная плитка, сообщил помощник прокурора Жлобинского района Александр Рудник газете «Новы дзень».

Вычислили хулигана по записям видеокамер, расположенных на находящихся поблизости магазинах. Им оказался 28-летний местный житель. Он рассказал, что в тот вечер отдыхал с друзьями в кафе «Лузон» и перебрал спитного. После звонка жене возник конфликт, и, чтобы снять напряжение, мужчина не придумал ничего лучше, как выместить злость на припаркованных автомобилях. Дважды он бросал тротуарную плитку и дважды попадал в «яблочко». После этого с чистой совестью отправился домой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но не дожидаясь приговора, мужчина возместил ущерб хозяевам поврежденных машин. Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к штрафу в сумме 690 рублей.

Приговор вступил в силу.