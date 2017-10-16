Водитель украл в Минске директорский сейф с деньгами, увез на такси в Жлобин и утопил в реке

Уголовное дело возбуждено по факту кражи сейфа в офисе одной из столичных экспедиторских фирм, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию о краже сообщил директор фирмы. Он рассказал, что не нашел сейф в офисе, когда пришел утром на работу.

Оперативники выяснили, что подозреваемым является 23-летний водитель фирмы. Он тайком сделал дубликат ключа и ночью проник в офис, достал сейф и положил его в сумку. Затем он на такси уехал в Жлобин. Там, в гараже своего дома, он вскрыл сейф и достал из сейфа 850 долларов и 24 тысячи рублей.

Сейф водитель утопил в реке. Потратить деньги он не успел, так как на следующий день его задержали сотрудники милиции.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — до трех лет лишения свободы.