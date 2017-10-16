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В Жлобине BMW врезался в остановку, пострадали два человека

  • 16 октября 2017, 11:05
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В минувшую пятницу, 13 октября, 19-летний водитель на BMW врезался в остановку, где находились люди.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что молодой человек неправильно выбрал скорость, из-за чего не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в остановку.

В аварии пострадали два пешехода. 56-летняя женщина и 17-летняя девушка госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы.


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