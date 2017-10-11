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В Жлобине Chrysler не пропустил на перекрестке Renault, тот вылетел на тротуар и сбил женщину

  • 11 октября 2017, 12:09
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ДТП произошло 10 октября примерно в 19.30. Два авто столкнулись на перекрестке улиц Барташова — Фоканова в Жлобине. В результате пострадал находящийся на тротуаре пешеход.

— Водитель Chrysler Voyager при осуществлении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Renault Megane. От удара водитель последнего потерял управление, автомобиль вылетел на тротуар, где совершил наезд на стоящую там 59-летнюю женщину, — сообщили подробности в ГАИ.

С травмами пострадавшую госпитализировали в Жлобинскую районную больницу.


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