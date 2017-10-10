В день рождения БМЗ жлобинчан по городу будет катать SteelМобиль, а заводчанам раздадут 33 кг шоколада

15 октября Белорусский металлургический завод отпразднует 33 года. Запланирована масштабная программа. Так, накануне праздника на БМЗ пройдет «Стальная фотоохота». Заводчанам разрешат посетить производственные цеха, где участники должны будут найти яркий сюжет для снимков. Лучшие фотоработы выберут зрители праздничного концерта.

Также накануне праздника организуют турнир по мини-футболу между командами молодежи и руководителей предприятия. Пройдет на заводе и День молодого специалиста. Почти 300 новоиспеченных металлургов дадут торжественную клятву, а в завершение будет подписан символический «Золотой контракт».

Самая сладкая акция пройдет утром 15 октября. На проходных БМЗ заводчанам раздадут 33 килограмма шоколада. Не забыли организаторы и про жителей райцентра. Тех жлобинчан, которые правильно ответят на вопросы о предприятии, до нужной остановки бесплатно прокатит SteelМобиль. Пройдет эта акция в день рождения БМЗ с 10.00 до 15.00.