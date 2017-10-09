Отец, 4 года назад потерявший сына в смертельной аварии под Жлобином, до сих пор не может наказать виновных

Не редкость, когда наши правоохранители раскрывают преступления многолетней давности, находят злодеев далеко за пределами Беларуси, добиваются их экстрадиции и предают суду. В этой же истории, произошедшей несколько лет назад, все словно наизнанку вывернуто, а у людей в погонах концы с концами не сходятся.

Витебчанин Александр Скрыпник уже более четырех лет добивается наказания для человека, который, как он убежден, виновен в смерти его сына.

25-летний дальнобойщик Андрей Скрыпник погиб днем 19 июля 2013г. на автомобильной стоянке на трассе М5 (Минск — Гомель) возле Жлобина. Последнюю минуту его жизни зафиксировала видеокамера. На записи видно, что водитель выполнял некий ремонт Renault Magnum, на котором ехал в Минск загружаться отходами пластмассы, чтобы потом отправиться в Брянскую область. Он поднял кабину, и машина начала самопроизвольное движение. Андрей пытался остановить фуру, но она, набирая скорость, врезалась в стоящий на пути рефрижератор. Молодой человек оказался зажат между двумя большегрузами и умер до приезда скорой.





Круг первый. Аргументы отца, что машина вышла в рейс технически неисправной по вине работодателя — директора ЧТУП «Плауэн-Транс» Сергея Кононовича, который и несет ответственность за состояние автомобиля, из-за экономии не содержавшего в штате не только автомеханика, но и автослесаря, никто не слышал. Отец погибшего парня утверждал, что собственник незаконно переоборудовал Renault Magnum: на старое шасси была установлена новая кабина от другой модели, что и могло привести к трагедии.

Многочисленные проверки cледователей Жлобинского РОСК завершались отказами в возбуждении уголовного дела. По их выводам, молодой водитель погиб по собственной неосторожности, потому как проигнорировал требования техники безопасности при ремонте автомобиля. Всего следователи вынесли 7 таких постановлений.

Александр Скрыпник сумел убедить прокуроров в том, что следователи, а их уже целая группа, со своей задачей не справились, ведь очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено «как незаконное».

Круг второй. Александр Скрыпник мотался между Гомелем и Минском, обивал пороги разных начальников, по сути, он провел собственное расследование и с фактами на руках пытался доказать, что следователи, мягко говоря, халтурили и не смогли (или не хотели?) докопаться до истины. Все было глухо! До тех пор пока отец не побывал на приеме у зампрокурора Гомельской области Геннадия Романюка.

Через некоторое время Скрыпник получил официальное уведомление: «Прокуратурой Гомельской области постановление старшего следователя Шарко Г.С. от 03.08.2016г. об отказе в возбуждении уголовного дела отменено и 02.11.2016г. в отношении директора ЧТУП "Плауэн-Транс" Кононовича С.Н. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РБ, по факту нарушения правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое для организации предварительного расследования направлено начальнику УСК по Гомельской области. Начальнику УСК по Гомельской области вынесено требование об устранении нарушений законодательства».

Через 3 месяца Александр Скрыпник получил еще одно уведомление — от следователя полковника юстиции Сергея Пищикова. В документе сообщалось, что «предварительное расследование по уголовному делу N160244330073, возбужденному 02.11.2016г. по ч.2 ст.306 УК РБ, по которому вы были признаны потерпевшим, постановлением от 31.03. 2017г., прекращено на основании п.2 ч.1 ст. 29, ст.250-251 УПК РБ, за отсутствием в действиях Кононовича С.Н. состава преступления».





Круг третий. Скрыпник с таким резким поворотом на пути к правосудию не смирился. В очередной раз он обращается в прокуратуру Гомельской области. 7 сентября отец погибшего получает ответ за подписью зампрокурора области Василия Бровко.

Вот выдержка из этого документа: «...Поскольку в поступившем обращении приведен ряд доводов, по которым Вы не согласны с выводами органа предварительного следствия, из Следственного управления УСК по Гомельской области истребовано и повторно изучено вышеназванное уголовное дело. Установлено, что ряд обстоятельств совершенного преступления в поступившем обращении требует более тщательного исследования. Органом предварительного следствия проведены не все возможные следственные действия и иные процессуальные действия по обстоятельствам гибели Вашего сына.

В связи с изложенным, 07.09.2017г. постановление следователя по особо важным делам следственного управления УСК по Гомельской области от 31.03.2017г. о прекращении уголовного преследования в отношении Кононовича С.Н. и производства предварительного расследования по уголовному делу N16024330073 отменено прокуратурой области, как незаконное, следствие возобновлено».

18 сентября Александр Скрыпник получил уведомление от следователя по особо важным делам УСК подполковника юстиции Трофименко о том, что 14 сентября он принял это дело «к своему производству».

В прошлых публикациях «БелГазета» лишь отчасти излагала позицию Александра Скрыпника, почему он не верит, что его сын погиб «по собственной неосторожности». Аргументов у него очень много, он готов опровергнуть фактами показания отдельных свидетелей и участников этой истории и некоторые материалы дела, в котором масса нюансов технического и юридического характера. Сегодня вопрос не в них. Очевидно, что отец сумел убедить прокуроров в том, что следователи, а их уже целая группа, со своей задачей не справились. Ведь очередное постановление было отменено «как незаконное».

— Я не знаю, где и что у них там щелкнуло, — говорит Александр Скрыпник. — Летом я столкнулся с тем, что моему адвокату в УСК не дали ознакомиться с делом. В середине августа я был на приеме у председателя Госкомитета судебных экспертиз Андрея Шведа, затем там со специалистами согласовал вопросы, которые ставятся перед экспертом при назначении автотехнической экспертизы. Потом из Минска поехал в Гомель на прием к зампрокурора, написал обращение. Получаю ответ от зампрокурора: расследование проведено Пищиковым С.А. полно, объективно и т.д. Настроение было — ну все, конец!

Проходит неделя и этот же зампрокурора присылает второе письмо — постановление следователя Пищикова отменено как незаконное, расследование возобновлено. Был на приеме у очередного замначальника УСК, несколько часов общался с новым следователем Трофименко, представил ему доказательства того, что 5 человек дали ложные показания, хотя были уведомлены об уголовной ответственности за это. В данном случае речь о состряпанных документах, что мой сын 20 мая 2013г. сдавал экзамены по технике безопасности. В постановлении у Пищикова подробно расписано, как он тащил билет, хорошо ответил на все вопросы и, естественно, расписался. И все бы хорошо, но в этот день мой сын находился дома в Витебске, а не в Гомеле! У меня есть тому доказательства.

Еще одна ложь о якобы существовавшем договоре между автопарком и фирмой на предрейсовый техосмотр машин. Три следователя из Жлобина в семи постановлениях писали, что водители к рейсу готовили машины сами. Сейчас занимаюсь тем, что пишу несколько ходатайств на имя следователя. Начальник процессуального контроля СК РБ ответил отказом на просьбу назначить автотехническую экспертизу, согласованную в ГКСЭ. В рамках возобновленного уголовного дела, надеюсь, новый следователь в этом не откажет.

В жизни отца, потерявшего сына, начался третий круг в поисках правды.