В Жлобине мужчина совершил самосожжение из-за невозможности выплачивать взятый кредит

Сумма банковского кредита вместе с процентами превысила 120 миллионов старыми деньгами, а ежемесячные выплаты оказались больше, чем зарабатывала семья.

О шокирующем случае рассказала местная газета «Новы дзень».

Супружеская пара взяла кредит, чтобы помочь детям построить квартиру. Поначалу семья с кредитом справлялась, однако впоследствии ситуация ухудшилась: платить с процентами приходилось больше, чем семья зарабатывала.

В результате, находясь в состоянии алкогольного опьянения, муж облил себя бензином и поджег. Его доставили в больницу с ожогами 80% тела, врачи несколько дней пытались спасти ему жизнь, однако попытки оказались неудачными — мужчина скончался.

Рассказывает газета и подробности резонансного случая, о котором ранее писали «Сильные новости».

Напомним, в августе этого года, в День железнодорожника, сотрудник Жлобинского локомотивного депо рано утром лег под колеса движущегося поезда. Ранее сообщалось, что при нем была найдена предсмертная записка, однако новые данные несколько иные: самоубийца записал свою «исповедь» на мобильный телефон прямо возле железнодорожного полотна. В целом речь состоит из жалоб, как не сложилась жизнь, а заканчивается запись словами: «Ну все... я пошел».

Газета отмечает, что смерти людей трудоспособного возраста являются острой проблемой для Жлобинского района, и власти вынуждены проводить специальные совещания с участием руководителей всех районных служб для поиска путей ее решения.

Так, с начала 2017 года в Жлобинском районе покончили с собой 18 местных жителей. Самому старшему самоубийце было 75 лет, самому младшему — 24. Еще 31 человек пытались это сделать различными способами, однако их попытки были неудачными.

Всего же за 8 месяцев текущего года на Жлобинщине ушли из жизни 176 человек трудоспособного возраста, и причины смерти многих из них были не в болезнях или состоянии здоровья. Так, сообщается, что 47 человек скончались от различных травм, 9 отравились алкоголем, 5 погибли от несчастных случаев, связанных с транспортом, 3 были убиты, а еще 2 умерли от СПИДа.