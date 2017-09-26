В Жлобине мужчина ударил собутыльника ножом и вызвал скорую, объяснив, что у друга «заболел живот»
- 26 сентября 2017, 09:09
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Люди в материале: Игорь Старостенко (1)
Места: Жлобин (974)
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