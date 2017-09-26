В Жлобине мужчина ударил собутыльника ножом и вызвал скорую, объяснив, что у друга «заболел живот»

Диспетчеру скорой медицинской помощи позвонил житель Жлобина и сообщил, что у знакомого, который пришёл к нему в гости, разболелся живот. Прибыв на место, врач осмотрел больного и увидел резаную рану на животе. Об этом он сообщил в милицию.

Старший следователь районного отдела Следственного комитета Игорь Старостенко рассказывает:

— Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что ранее неоднократно судимый неработающий жлобинчанин пригласил к себе в гости знакомого. После совместного распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт. Хозяин дома в пылу гнева схватил нож и нанёс им удар собутыльнику. Последний с тяжкими телесными повреждениями был доставлен в больницу. Подозреваемый арестован.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 УК Республики Беларусь (причинение тяжкого телесного повреждения). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.