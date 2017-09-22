Ставшая донором печени для своего старшего ребенка жительница Жлобина родила здоровую девочку

Женщина в 2010 году стала одним из первых родственных доноров печени для своего 11-месячного ребенка. Трансплантация этого жизненно важного органа требовалась, поскольку малыш родился с врожденной патологией желчевыводящих путей.

Через несколько лет женщина вновь забеременела.

— Начиная с 12 недель беременности она неоднократно находилась у нас в отделении на сохранении. Наблюдение за пациенткой производилось и трансплантологами, и акушерами-гинекологами, — рассказала заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Светлана Нагибович.

Не обошлось без осложнений: была обнаружена большая миома матки, что осложняло течение беременности. Тем не менее в августе женщина родила доношенную девочку с хорошей оценкой по шкале Апгар.

Малышка появилась на свет практически здоровой. Хотя у нее и была обнаружена врожденная патология, к счастью, она не влияла на деятельность других важных органов и систем организма. Ребенок прошел адаптацию и примерно через две недели был выписан вместе с мамой.

Этот случай не первый в практике медиков РНПЦ «Мать и дитя», но достаточно необычный.

— Во время беременности в организме женщины происходят значительные физиологические изменения. Сердечно-сосудистая система выполняет более напряженную работу, т.к. в организме появляется дополнительный плацентарный круг кровообращения. Справляться с таким объемом циркулирующей крови организму беременной женщины, у которой отсутствует часть печени, было непросто, — отметила Светлана Нагибович. — Но компенсаторные возможности материнского организма настолько огромны, что женщина родила доношенную девочку.

К слову, не так давно специалисты РНПЦ помогли появиться на свет мальчику, мама которого перенесла трансплантацию двух органов — печени и почки.

В основном на рождение детей после трансплантации решаются женщины с пересаженными почками. Беременность у них, как правило, протекает успешно, поскольку будущих мам очень тщательно готовят к этому. Более того, женщины очень комплаентны и строго выполняют все рекомендации медиков.

— Врачам, однажды спасшим им жизнь, женщины очень доверяют. Они понимают цену здоровой жизни, — резюмировала Светлана Нагибович.