Подробности пожара в Жлобинском районе: хозяйка дома жива, сгорел неизвестный мужчина

Как ранее сообщалось, инцидент произошел в деревне Старина Жлобинского района. Около двух часов ночи начался пожар, который уничтожил два дома и три деревянных хозпостройки.

83-летняя хозяйка одного из частных подворий успела выбежать на улицу. А вот другой женщины не было. После тушения огня в ее доме были найдены человеческие останки.

Как рассказал официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев, найденные останки доставлены в морг. Назначен ряд экспертиз. Предварительно установлено, что они принадлежали мужчине.

Вдобавок, следственно-оперативная группа установила, что хозяйка второго подворья жива. 93-летняя женщина уже несколько месяцев находится на лечении в Жлобине.

Выяснить, кто находился в доме женщины и как он туда проник, предстоит Жлобинскому РОСК.