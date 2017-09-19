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В деревне под Жлобином сгорели два дома и три сарая, один человек погиб

  • 19 сентября 2017, 15:17
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Сегодня ночью в деревне Старина Жлобинского района загорелись два дома и три деревянные постройки.

Прибывших на место происшествия спасателей встретила 83-летняя хозяйка одного из домов. Хозяйка второго дома, 93-летняя пенсионерка, на месте пожара отсутствовала, сообщили в пресс-службе МЧС.


Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили фрагменты тела. Личность и пол погибшего устанавливаются.

Следственно-оперативная группа проводит проверку, причина пожара выясняется.



gomel.today

Места: Жлобин (971)

Метки: Происшествия (10850), Область (4520)

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