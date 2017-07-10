Водитель мотоцикла госпитализирован после ДТП в Жлобине

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  • 10 июля 2017, 17:56
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85 нарушений ПДД со стороны водителей мототранспорта зафиксировали сотрудники ГАИ в минувшие выходные, сообщила инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк. Одно из них закончилось травмами.

8 июля примерно в 11.00 39-летний водитель автомобиля «Ауди А4» двигался по ул. Козлова в Жлобине. Поворачивая на переулок 1-й Заводской, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу «Хонда РС-35» под управлением 18-летнего водителя. В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в Жлобинскую ЦРБ.


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