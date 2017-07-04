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В Жлобинском районе разъяренный бык убил работницу фермы

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  • 04 июля 2017, 13:48
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В Жлобинском районе бык убил женщину, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.

Несчастный случай произошел 1 июля в 13.30 на территории молочно-товарной фермы «Китин» коммунального сельскохозяйственного предприятия «Степы» Жлобинского района.

Известно, что работнице предприятия 1964 года рождения бык нанес удар в левую часть груди — женщина пролетела около 2 м, ударилась о бетонный пол, получила множественные переломы ребер, разрыв легкого и селезенки. От полученных травм она скончалась на месте.

По данному факту Жлобинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.


Юлия Лысенко, БелТА

Места: Жлобин (937)

Метки: Происшествия (10499), Область (4288)

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