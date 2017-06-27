В Жлобинском районе Mercedes протаранил Opel, который его не пропустил, двое пострадавших

Два человека пострадали в ДТП в Жлобинском районе на автодороге Жлобин — Светлогорск днем 26 июня. Оно произошло примерно в 13.15.

Как сообщили Abw.by в ГАИ Гомельской области, 32-летний водитель автомобиля Opel при выезде со второстепенной дороги со стороны д. Коротковичи при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz под управлением 50-летнего жителя г.п. Лельчицы, который двигался по главной дороге со стороны г. Светлогорска.





«В результате происшествия водитель и 16-летний пассажир автомобиля Opel с травмами были доставлены в больницу», — сообщили в ГАИ.



