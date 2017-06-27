Подросток зарезал пенсионерку в Жлобинском районе

25 В Жлобинском районе Mercedes протаранил Opel, который его не пропустил, двое пострадавших Два человека пострадали в ДТП в Жлобинском районе на автодороге Жлобин — Светлогорск днем 26 июня. Оно произошло примерно в 13.15....

10 В Октябрьском районе автомобиль сбил десятилетнего ребенка ДТП с участием десятилетней девочки произошло в деревне Гать Октябрьского района 26 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома....

97 В парке Фестивальном появится «Веревочный городок» В сентябре прошлого года маленьких гомельчан порадовали приятной новостью: в парке Фестивальном появится «Веревочный городок»....

83 Канада снимает экономические санкции с Беларуси Канада снимает экономические санкции с Беларуси, сообщает CBC News со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Канады....

65 Андрей Егоров: Беларусь — председатель в клубе ничего не решающего объединения В нашей стране тема председательства в Центрально-европейской инициативе эксплуатируется как невесть что, якобы мы стали чуть ли не лидерами Европейского Союза....