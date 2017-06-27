Керамин 19 06 - 02 07:

Подросток зарезал пенсионерку в Жлобинском районе

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 27 июня 2017, 10:38
  • 877
  • 1




26 июня в деревне Руденка (Жлобинский район) нашли труп 84-летней женщины.

Причина смерти вопросов или сомнений не вызывала: у женщины обнаружили колото-резаные раны груди и спины.

Предварительно удалось выяснить, что ее накануне убил подросток 1999 года рождения. Подозреваемый постоянно проживает в деревне Улуковье в Гомельском районе. Следствие считает, что молодой человек пошел на преступление из корыстных побуждений.


gomel.today

Места: Жлобин (935), Руденка (2)

Метки: Криминал (8147), Область (4267)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 26 06 - 30 06:

Самое читаемое