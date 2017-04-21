Жлобинский БМЗ попал под антидемпинговое расследование США

Департамент торговли Министерства торговли США объявил во вторник о начале антидемпингового расследования в отношении поставщиков горячекатаной проволоки из 10 стран, в числе которых и Беларусь. Производителем катанки в Беларуси является Белорусский металлургический завод.
28 марта петицию с просьбой провести антидемпинговое расследование подали четыре крупные американские компании — Gerdau Ameristeel US Inc.,Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries Inc. и Charter Steel. В перечень «ответчиков», помимо Беларуси входят Италия, Южная Корея, Россия, ЮАР, Испания, Турция, Украина, ОАЭ и Великобритания.
«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из углеродистой и легированной стали из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», — заявляют американские компании.
По их подсчетам, с 2014 года по 2016 импорт из перечисленных государств вырос более чем на 56%, а средние цены снизились на 32%. Это привело к обвалу цен на продукцию, сокращению объемов продаж и прибыли местных предприятий, пишет Ежедневник.
По оценкам департамента торговли, в 2016 году общий импорт катанки в США из вышеназванных 10 стран составил 272,2 млн долларов, в том числе из Беларуси — 10,4 млн.
Напомним, что 3 апреля были признаны демпингом некоторые виды арматуры, импортируемые из Беларуси и еще девяти стран в Канаду. Будут ли введены пошлины здесь, станет известно 3 мая. Производство арматуры также осуществляет Белорусский металлургический завод в Жлобине.
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