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Жлобинский БМЗ попал под антидемпинговое расследование США

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  • 21 апреля 2017, 15:38
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Департамент торговли Министерства торговли США объявил во вторник о начале антидемпингового расследования в отношении поставщиков горячекатаной проволоки из 10 стран, в числе которых и Беларусь. Производителем катанки в Беларуси является Белорусский металлургический завод.

28 марта петицию с просьбой провести антидемпинговое расследование подали четыре крупные американские компании — Gerdau Ameristeel US Inc.,Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries Inc. и Charter Steel. В перечень «ответчиков», помимо Беларуси входят Италия, Южная Корея, Россия, ЮАР, Испания, Турция, Украина, ОАЭ и Великобритания.

«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из углеродистой и легированной стали из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», — заявляют американские компании.

По их подсчетам, с 2014 года по 2016 импорт из перечисленных государств вырос более чем на 56%, а средние цены снизились на 32%. Это привело к обвалу цен на продукцию, сокращению объемов продаж и прибыли местных предприятий, пишет Ежедневник.

По оценкам департамента торговли, в 2016 году общий импорт катанки в США из вышеназванных 10 стран составил 272,2 млн долларов, в том числе из Беларуси — 10,4 млн.

Напомним, что 3 апреля были признаны демпингом некоторые виды арматуры, импортируемые из Беларуси и еще девяти стран в Канаду. Будут ли введены пошлины здесь, станет известно 3 мая. Производство арматуры также осуществляет Белорусский металлургический завод в Жлобине.


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Метки: Экономика (12349)

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