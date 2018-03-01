Фотофакт: грузовик перевернулся на возведении переправы в Житковичах

Работы по возведению дороги к будущей переправе продолжались и при сильном морозе.

Грузовик с песком опрокинулся и слетел в кювет на строительстве подходов к переправе через Припять между Житковичами и Туровом, передает корреспондент Sputnik.

В настоящее время возле деревни Борки под Житковичами дорожники создают временный путь к месту, где будет работать паромная переправа через Припять. Работы на месте продолжаются и в —20°С, хотя погода вносит коррективы и замедляет строительство.





Днем в среду на временной дороге опрокинулся и слетел в кювет 20-тонный грузовик МАЗ с песком. Водитель смог выбраться из автомобиля и вызвать на подмогу технику.

По словам мужчины, находившегося за рулем, ДТП произошло из-за льда на дороге и узости проезжей части — груженым машинам при таких условиях сложно поворачивать.