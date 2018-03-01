Около аварийного моста через Припять построят временный деревянный — пешеходный

Проект реконструкции моста через Припять в Житковичском районе уже разработан и будет реализован до конца года. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Теперь же решено возвести временный деревянный мост для пешеходов. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине, которое состоялось 28 февраля. Мост решено строить из пиломатериалов. Возводить его начнут уже 1 марта.

Также в ближайшее время на Припяти начнет работать ледокол, чтобы возобновить перевозку людей на катерах.

Трещину на автомобильном мосту через Припять заметили в начале декабря. После этого мост закрыли сперва для автотранспорта, а потом и для пешеходов. Специалисты полагают, что реконструкция моста займет около года. В Беларуси пять таких мостов, и все они дали трещины.

После закрытия моста для местных жителей организовали сперва переправу на катерах, а потом — понтонную. Но с началом сильных морозов и она перестала функционировать.