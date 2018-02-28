«Люди 7 часов едут на работу». В Житковичском районе власти не знают, как жить без моста

На заседании оперативного штаба в Житковичском райисполкоме по вопросу, как же переправлять людей через Припять, похоже, ничего сегодня не решили.

В комментарии TUT.BY заместитель председателя Житковичского райисполкома Сергей Савич сообщил, что «теперь все будет зависеть от погоды»: мол, пока река скована льдом, переправа через нее будет закрыта. Сколько дней продлится такая блокада, неизвестно: прогнозы синоптиков пока не обнадеживают — в ближайшие дни морозы.

В жизнь местных жителей снова вмешалась большая вода. Кажется, что люди уже ничему не удивляются. В соцсетях пользователи шутят на злободневную тему и создают мемы: мол, поможет нам только ковер-самолет.





Владельцу же крупного местного фермерского хозяйства Михаилу Шрубу не до шуток. Второй день на его предприятии полностью сорван рабочий процесс: работники из Житковичей не могут добраться до Турова. И завтра будет то же самое.





— Вы поймите, возить людей через Мозырь [объезд в 300 км. — Прим.TUT.BY] — это затратно даже не столько в финансовом плане, сколько во временном. Это получается, люди 7 часов в дороге. У Туровского молочного комбината просто выбора нет, они не могут остановить производство, поэтому и возят работников. Мы же пока терпим. Сегодня нужно было бить скот, на легковушке привезли из Житковичей бойцов. Остальные работники пока по домам сидят.

Самое страшное, по мнению фермера, даже не теперешние убытки, а то, что скоро весна, посевная. «А поля хозяйства расположены на обоих берегах Припяти. Вот как быть с этим?» — задается вопросом Шруб.

Пока ответить ему не может никто.

Паром, который должен был переправлять людей через реку с 1 марта, как ранее обещали представители РУП «Гомельавтодор», по информации TUT.BY, еще не готов, и когда он будет построен, неизвестно — проблемы с финансированием.

Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, примерно на год. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе. Правда, вскоре для местных жителей была установлена понтонная переправа. Но теперь из-за мороза она работать не может.