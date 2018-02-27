Фотофакт: в Турове людей через реку переправляют в экскаваторном ковше

В конце прошлого года мост, который соединял Житковичи и Туров, треснул. Планировалось, что людей с берега на берег будут доставлять моторные лодки, но на самом деле, когда Припять разлилась и пойма реки превратилась в ледяную кашу, осуществить это стало невозможно.

Поэтому люди пускают в ход новые креативные способы транспортировки.

Например, сегодня люди переправлялись на другой берег с помощью ковша погрузчика.

«Понтон то убирают, то ставят, и лодки не могут подъехать к временной дороге. Поэтому решили ковшом переправлять людей к речке, а там уже грузить в военную лодку», — рассказал «Нашей ніве» читатель Владимир.



