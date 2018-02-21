Ученые описали неизвестный до сих пор вид древних акул по найденным в Житковичском районе трем зубам

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Иванов и доцент Белорусского национального технического университета Дмитрий Плакс описали ранее неизвестный науке вид древних акул, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Животное, обитавшее на Земле около 345-350 миллионов лет назад, назвали Tamiobatis elgae — в честь известного эстонского палеоихтиолога Эльги Марк-Курик. Результаты исследования опубликованы в Estonian Journal of Earth Sciences.

Выделить новый вид ученым помогли три зуба акул, найденные в скважине Туров-106 недалеко от города Житковичи (Гомельская область). Уникальные окаменелости из палеозойской эры нашли геологи еще в 1970-х годах. Оказалось, что на глубине около 200 метров есть слои глины, которые позволили зубам буквально законсервироваться и сохранить свою уникальную форму.

— Ни у одной из известных ископаемых акул не было такого количества вершин у зубов: четыре основных, несколько вершинок первого и второго порядков — всего более двадцати, — рассказывает кандидат геолого-минералогических наук Александр Иванов. — Мы изучили зубы на микротомографе и увидели, какая у них удивительно разветвленная система каналов: крупных, мелких, горизонтальных и восходящих, тогда как у большинства современных хрящевых рыб она гораздо проще.





Известно, что и современные, и крупные доисторические акулы способны в течение всей своей жизни менять зубы: если один выпал, ему на смену вырастает новый. Именно микротомографические исследования позволили исследователям больше узнать об эволюционных изменениях зубной системы рыб.

Кстати, один из найденных зубов подсказал ученым, как питались древние акулы.

— На микротомограмме видно, что в частоколе вершин зуба застрял зуб небольшой костной рыбы, — отмечает Александр Иванов. — У меня есть подозрения, что акула питалась мелкими лучеперыми рыбками: схватила одну, а зуб так и застрял между вершинами в челюсти акулы.

Сегодня акул из группы Tamiobatis палеонтологи находят по всему миру: в США известны рыбы из Кливлендских сланцев, также подобные фрагменты были найдены в Германии, Польше, даже в Подмосковье — в карьерах окрестностей города Серпухова. Теперь ученым известны зубы этой акулы, найденные на территории Беларуси.