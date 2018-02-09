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Красивая видеосъемка с дрона, как через Припять переправляют людей во время ледохода

  • 09 февраля 2018, 19:00
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С наступлением морозов понтонный мост между Житковичами и Туровом не действует. Людей переправляют из одного берега на другой на моторных катерах МЧС.

Движение по мосту через Припять между Житковичами и Туровом остановилось в начале декабря. Местный житель заметил, что полотно прогнулось, а на центральном пролете образовалась трещина. Уже через несколько дней сотрудники МЧС вместе с военнослужащими устроили переправу по временному понтонному мосту. Власти пообещали начать строительство нового временного моста, одновременно продолжалось обследование старого стационарного.

В середине января из-за ледохода на Припяти временный понтонный мост пришлось разобрать. С тех пор сотрудники МЧС переправляют людей с одного берега на другой моторными катерами. Процесс усложняет постоянный ледоход — по реке плывут льдины, и катер спасателей вынужден лавировать между ними. Радио «Свобода» понаблюдало за тем, как это происходит.


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