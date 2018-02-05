Убийство в Житковичах: пьяный пенсионер нанес товарищу несколько ударов ножом

Житковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства 45-летнего жителя деревни Рудня.

Основной подозреваемый — пенсионер из райцентра. 3 февраля друзья выпивали в доме у пенсионера. Возникла ссора, в пылу которой хозяин нанес гостю несколько ударов ножом. 45-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый сам позвонил в милицию и рассказал о содеянном. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пенсионер раннее судим не был, однако привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. Сейчас он содержится в ИВС, проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.