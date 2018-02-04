Движение по понтонной переправе через Припять перекрыто из-за мороза

Движение по мосту было восстановлено 1 февраля после того, как в течение месяца мост не могли ввести в эксплуатацию из-за ледохода.

Движение по понтонному мосту в районе Житковичей через Припять пришлось временно перекрыть из-за образовавшегося на реке ледяного покрова, сообщили в ГАИ Гомеля.

«В связи с ухудшением погодных условий и образованием ледяного покрова, временно закрыто движение транспорта по понтонной переправе через реку Припять автодороги Р-88 «Житковичи-Давид Городок — граница Украины. Движение транспорта осуществляется в объезд через Мозырь и Пинск», — сообщили в ГАИ.

Движение по понтонному мосту через реку было восстановлено спустя 2 недели после перерыва. В январе временный понтонный мост, который служил заменой мосту через Припять, в котором в декабре обнаружили трещину, смыло течением. Спасатели осуществляли переправу людей через Припять, используя катер и лодки.

В Минтрансе сообщили, что мост через Припять планируется открыть в декабре текущего года, а на данный момент проект его восстановления находится в стадии подготовки.