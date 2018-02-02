В Житковичах МАЗ не уступил дорогу и столкнулся с «Ауди», которой управлял 19-летний водитель — фото

  • 02 февраля 2018, 12:04
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Авария произошла 1 февраля примерно в 15.25 на объездной автодороге Житковичей.

32-летний водитель, управляя МАЗ-6303, двигался, со стороны автодороги М-10 граница РФ-Гомель-Кобрин. По предварительной информации областной ГАИ, при повороте налево на улице Октябрьской грузовик не предоставил преимущества в движении «Ауди 90».


Легковой автомобиль двигался во встречном направлении, за рулем находился 19-летний водитель.


В результате аварии получила телесные повреждения 43-летняя пассажирка «Ауди», пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение Житковичской центральной районной больницы.



Арина Сухова, Гомельская правда
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