Минобороны: движение по понтонному мосту через Припять восстановлено

Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе Министерства обороны.

«Лента моста введена в створ. Движение транспорта через переправу осуществляется только в светлое время суток, на ночь мост будет разводиться», — отметили в военном ведомстве.

Как сообщалось, из-за резких изменений погодных условий 14 января было повреждено крепление понтонного моста. Он заменяет стационарный автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.