После публикаций в СМИ о холоде и опасностях переправы на берегу Припяти в Житковичском районе развернули пункты обогрева

  • 31 января 2018, 10:02
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Два пункта обогрева развернули 30 января отряды быстрого реагирования (ОБР) на ЧС Белорусского Общества Красного Креста на берегах Припяти в Житковичском районе, где временно разведена понтонная переправа. Об этом БелТА сообщили в Гомельской областной организации БОКК.

Со стороны Турова работу организует ОБР «Гомель» Гомельской областной организации БОКК, со стороны Житковичией — ОБР «Ислочь» Минской областной организации БОКК.

«В установленных палатках работают тепловые пушки. Волонтеры обеспечивают жителей, ожидающих переправы через Припять, горячим питанием и чаем и при необходимости оказываю первую помощь», — рассказали в Гомельской областной организации БОКК.

Отряды быстрого реагирования на ЧС Белорусского Общества Красного Креста подключены на основании обращения Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В ночь на 14 января из-за резкого изменения погодных условий было сорвано крепление понтонного моста через Припять в Житковичском районе, который был наведен Минобороны и МЧС 10 декабря как временная мера, заменяющая треснувший стационарный автомобильный мост. Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение оперативно установить мостовую переправу после установления благоприятных погодных условий — прохождения шуги.

До разрешения ситуации спасатели на катерах перевозят людей с одного берега на другой. Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М-10) — Калинковичи (Р-131) — Мозырь (Р-36) — Лельчицы (Р-128) — Туров и через Житковичи (М-10) — Пинск (Р-6) — Столин (Р-88) — Давид-Городок — Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, оборудованы временные остановочные пункты для пассажирского транспорта. Кроме того, на берегах реки организованы пункты обогрева: со стороны Турова спасателями установлена палатка, на противоположном берегу — металлический вагончик.


БелТА
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Места: Житковичи (352)

Метки: Общество (28802), Область (5050)

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