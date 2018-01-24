«От обморожения не чувствуешь рук и ног, а что говорить про ребенка?!». Жители Житковичей в шоке от переправы через Припять — фото, видео

После того, как мост через Припять в Житковичском районе сломался, а понтонная переправа, под давлением льда, уплыла, жителей района временно перевозят через реку на катерах.

Однако приход сильных морозов делает этот процесс, мягко говоря, итак не очень удобный, совсем дискомфортным.





О своих впечатлениях от такого «круиза» жительница Житковичей Юлия Смолянец поделилась на страницах сообщества «ЧП. Гомель» в социальной сети «ВКонтакте».





«Какой ужас мы ехали сегодня в первый раз так вот что я скажу по этому поводу, это просто кошмар и куда только наши председатели и т.д смотрят, очень намерзлись пока ждали лодку, люди от холода просто танцевали,одна лодка переправляла, председатели как так с детьми просто не реально плыть в особенности беременным, хватит просиживать штаны в кабинетах, брать ребенка собой да ты сам стоишь и просто от отморожения не чувствуешь рук и ног а что говорить про ребенка, что за безответственность такая в нашей Беларуси, приехали домой как кошмар впоминаешь (Припять Озераны)21 век и просто ужас» (лексика и орфография оригинала — прим. ред).





Напомним, на днях представители государственных структур заявили, что ввести в строй отремонтированный мост планируется не ранее, чем через год — 1 января 2019 г.