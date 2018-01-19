Строить временный мост через Припять взамен треснувшего не будут — «очень затратно»

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров ищет альтернативные варианты решения проблемы с переправой через Припять в Житковичском районе. Специалисты подсчитали: делать временный мост весьма затратно. Звучат предложения организовать достаточно мощную паромную переправу.
— Определенная загвоздка может быть в том, что вода уже сейчас вышла на пойму и ее уровень продолжает расти. Нашим дорожникам каждые несколько дней приходится подсыпать подъездные пути к переправе. А с момента закрытия моста Припять поднялась на метр двадцать. Когда вода спадет — вопрос. В любом случае жизнедеятельность туровской зоны не нарушена, — уверяет председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич.
Напомним, 14 января крепления понтонного моста через Припять сорвало из-за шугохода на реке. Наплавную переправу установили, когда в декабре прошлого года 888-метровый автомобильный мост через Припять в Житковичском районе признали аварийным из-за появившихся трещин и провисания полотна. Причиной разрушения могли стать его конструкционные недостатки. Мост закрыли примерно на год.
Понтонный мост восстановят при установлении благоприятных погодных условий — после прохождения шуги. До разрешения ситуации спасатели и военные на катерах перевозят людей с одного берега на другой. Паром не работает: затон сковало льдом, к такому берегу паром не причалит. Спасти ситуацию может только длительная плюсовая температура, да лучше бы с дождем. Но ничего подобного в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.
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