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Мост сломался, понтон уплыл. Глава МЧС сообщил, что через Припять в Житковичском районе могут создать паромную переправу

  • 17 января 2018, 15:50
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Глава МЧС Беларуси Владимир Ващенко рассказал журналистам о ситуации в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь вместо временного моста, вероятнее всего, создадут мощную паромную переправу. Ее будут использовать вместо понтонного моста, который унесло течение Припяти. Пока же в Гомельской области работают спасатели, которые на катерах перевозят людей с одного берега на другой.

Напомним, проблемы с мостом в Житковичском районе, который соединяет райцентр с Туровом, начались 7 декабря. На бетонной конструкции моста, построенного в 1985 году, обнаружили трещину. Аварийный мост был закрыт.







СТВ
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