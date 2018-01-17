Пока понтонная переправа не работает из-за погоды, спасатели в Житковичском районе перевозят людей через Припять на катере
- 17 января 2018, 11:39
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Места: Житковичи (349)
Метки: Происшествия (11526)
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