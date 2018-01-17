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Пока понтонная переправа не работает из-за погоды, спасатели в Житковичском районе перевозят людей через Припять на катере

  • 17 января 2018, 11:39
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В Житковичском районе с 8.00 15 января до 6.00 16 января спасатели перевезли на катерах через Припять около 1 тыс. человек, сообщили БелТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Из-за высокой интенсивности шугохода понтонно-мостовая переправа через Припять временно разведена. До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей с одного берега на другой. За 22 часа спасатели перевезли на катерах через Припять 999 человек, из них более 200 детей. Также переправлено 1450 кг груза.

Как сообщалось, в ночь на 14 января из-за резкого изменения погодных условий было сорвано крепление понтонного моста через Припять в Житковичском районе, который был наведен Минобороны и МЧС 10 декабря как временная мера, заменяющая треснувший стационарный автомобильный мост.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение оперативно восстановить мостовую переправу после установления благоприятных погодных условий — после прохождения шуги. Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромные переправы около г. Петрикова и д. Снядин Петриковского района временно не функционируют из-за высокой интенсивности шугохода. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) — Калинковичи (Р131) — Мозырь (Р36) — г.п. Лельчицы (Р128) — Туров и через Житковичи (М10) — Пинск (Р6) — Столин (Р88) — г.п. Давид-Городок — Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.


БелТА
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Места: Житковичи (349)

Метки: Происшествия (11526)

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