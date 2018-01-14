Фотофакт: в Житковичском районе понтонный мост, возведенный вместо треснувшего стационарного, уплыл по течению Припяти
- 14 января 2018, 10:18
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Места: Житковичи (345)
Метки: Авто (4822), Происшествия (11492), Главное (5597)
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