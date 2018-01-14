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Фотофакт: в Житковичском районе понтонный мост, возведенный вместо треснувшего стационарного, уплыл по течению Припяти

  • 14 января 2018, 10:18
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Временный мост через Припять в Житковичском районе появился после того, как стационарный автомобильный мост треснул пополам.

Теперь и понтонная переправа вышла из строя. Натягивающие тросы не выдержали потока льда, информирует сообщество ЧП Гомельская область. Пострадавших нет.



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