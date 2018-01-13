Фотофакт: около понтонного моста через Припять появился ледокол
13 января 2018, 14:15
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Ледокольный теплоход «Байкал», пришвартованный к берегу около понтонного моста через реку, заметили читатели TUT.BY. Льда на Припяти в районе Житковичей пока нет.
Ледокол «Байкал» построен почти 40 лет назад в Херсоне, приписан к речному порту «Гомель».
Напомним, наплавной понтонный мост через Припять построили 10 декабря 2017 года — после того, как аварийным признали «основной» автомобильный мост, на котором 7 декабря появились трещины и он провис. Мост закрыли примерно на год. Причиной разрушения могли стать его конструкционные недостатки. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.
Пользователи TUT.BY ранее задавались вопросом, что будет с понтонным мостом после того, как Припять скует лед. Тогда заместитель командира 188-й гвардейской инженерной бригады подполковник Валерий Журавлев пояснял нам, что к этому моменту будет готова замена понтонному мосту, но если будет необходимость, военные смогут сохранить переправу даже в таких сложных условиях.
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