Фотофакт: около понтонного моста через Припять появился ледокол

Ледокольный теплоход «Байкал», пришвартованный к берегу около понтонного моста через реку, заметили читатели TUT.BY. Льда на Припяти в районе Житковичей пока нет.

Ледокол «Байкал» построен почти 40 лет назад в Херсоне, приписан к речному порту «Гомель».





Напомним, наплавной понтонный мост через Припять построили 10 декабря 2017 года — после того, как аварийным признали «основной» автомобильный мост, на котором 7 декабря появились трещины и он провис. Мост закрыли примерно на год. Причиной разрушения могли стать его конструкционные недостатки. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.

Пользователи TUT.BY ранее задавались вопросом, что будет с понтонным мостом после того, как Припять скует лед. Тогда заместитель командира 188-й гвардейской инженерной бригады подполковник Валерий Журавлев пояснял нам, что к этому моменту будет готова замена понтонному мосту, но если будет необходимость, военные смогут сохранить переправу даже в таких сложных условиях.