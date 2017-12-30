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Видеофакт: в Житковичском районе спасатели извлекли автомобиль из мелиоративного канала. Машина угодила в канаву в результате ДТП

  • 30 декабря 2017, 13:14
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Поздним вечером 29-го декабря в полукилометре от деревни Белев водитель не справился с управлением, и его «Фольксваген Пассат» слетел с моста, угодив в мелиоративный канал.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали автовладельца, а спасатели извлекли машину с помощью автомобильного крана, сообщает Гомельское ОУМЧС.


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Места: Белев (2), Житковичи (339)

Метки: Происшествия (11390), Авто (4776), Область (4942)

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