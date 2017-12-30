Видеофакт: в Житковичском районе спасатели извлекли автомобиль из мелиоративного канала. Машина угодила в канаву в результате ДТП
- 30 декабря 2017, 13:14
- 873
- 0
Места: Белев (2), Житковичи (339)
Метки: Происшествия (11390), Авто (4776), Область (4942)
Скандал в гомельском «Алми»: покупатели попробовали дезодорант, отказались его покупать и были задержаны охраной — видеофакт
Деревня под Светлогорском вышла на протест. Люди требуют закрыть китайский завод
На трассе Гомель — Мозырь разбилась маршрутка, водитель уснул за рулем — фотофакт
Бытовая техника, куртки и детская обувь. Почему за покупками гомельчане стали чаще ездить в Клинцы?
Чем больше сумка – тем выше рентабельность. Что гомельчане покупают в Чернигове
«Я никто и звать меня никак». История гомельчанина, который прожил двадцать лет без документов, а сейчас ему угрожает депортация. Но не все так просто
Самое обсуждаемое
Скандал в гомельском «Алми»: покупатели попробовали дезодорант, отказались его покупать и были задержаны охраной — видеофакт
Новые многоэтажки в Советском районе потребуют сноса частного сектора
Чем больше сумка – тем выше рентабельность. Что гомельчане покупают в Чернигове
Бытовая техника, куртки и детская обувь. Почему за покупками гомельчане стали чаще ездить в Клинцы?
Деревня под Светлогорском вышла на протест. Люди требуют закрыть китайский завод
Кооперативные войны. Арендаторы утверждают, что председатель ЖСПК самовольно вводит налоги
Крупный производитель окон ПВХ в Гомельской области уличен в двойной бухгалтерии