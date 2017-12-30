Видеофакт: в Житковичском районе спасатели извлекли автомобиль из мелиоративного канала. Машина угодила в канаву в результате ДТП

910 Белорусы уезжают на Новый год из страны. Очереди на границах Очереди из легкого автотранспорта наблюдаются 30 декабря в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза....

567 Гомельчане завязали на деревьях тысячу ленточек желаний В сквере возле гомельской гостиницы «Турист» 30 декабря состоялся новогодний перформанс. Жители близлежащих домов, в основном дома № 1 по улице Кожара, украсили деревья в...

782 Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге В результате взрыва в магазине «Перекресток» пострадали 18 человек

620 У военных объектов России в Беларуси истекает срок аренды. Продлят ли договор? Международная ситуация развивается так, что российская станция предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на территории Беларуси, скорее всего, сохранится надолго. При том что срок аренды уч...

611 Доход каждого белоруса составляет в среднем 548,8 рубля В Беларуси по данным за январь-октябрь доход на душу населения достиг 548,8 рубля и вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показа...