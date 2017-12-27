В Житковичском районе в декабре подтопило два подворья

В этом месяце под Житковичами дважды потребовалась помощь спасателей — у жителей деревни Ленин затопило огороды.

Неповезло двум участкам по улице Ленинской. Уровень воды в реке поднялся до 245 метров и затопил огороды. К счастью, до домов и хозяйственных построек вода не дошла: расстояние до них по горизонтали составило 6 и 8 метров соответственно, сообщили в пресс-службе МЧС.



