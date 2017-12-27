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В Житковичском районе в декабре подтопило два подворья

  • 27 декабря 2017, 12:42
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В этом месяце под Житковичами дважды потребовалась помощь спасателей — у жителей деревни Ленин затопило огороды.

Неповезло двум участкам по улице Ленинской. Уровень воды в реке поднялся до 245 метров и затопил огороды. К счастью, до домов и хозяйственных построек вода не дошла: расстояние до них по горизонтали составило 6 и 8 метров соответственно, сообщили в пресс-службе МЧС.



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Места: Житковичи (338)

Метки: Происшествия (11378), Область (4932)

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